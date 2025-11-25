Politique provinciale

Le gouvernement Legault étend l'interdiction du port des signes religieux aux écoles privées du Québec.

Cette interdiction s'applique déjà dans toutes les écoles publiques.

Dans sa nouvelle loi, qui sera déposée jeudi, le ministre Jean-François Roberge va aussi supprimer les subventions aux écoles privées qui transmettent la religion pendant les heures de cours.

La sélection des élèves et du personnel en fonction de leur religion sera également interdite, sous peine de perdre leur financement.

Pour que la loi puisse s'appliquer, il faudra avoir recours à la clause dérogatoire. Elle sera donc incluse dans la loi, de façon préventive.

