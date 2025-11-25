Politique provinciale

 Aller au contenu
Loi sur la laïcité: les écoles privées religieuses dans la mire

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 novembre 2025 08:01

Avec

Louis Lacroix / Cogeco Média

Le gouvernement Legault étend l'interdiction du port des signes religieux aux écoles privées du Québec.

Cette interdiction s'applique déjà dans toutes les écoles publiques.

Dans sa nouvelle loi, qui sera déposée jeudi, le ministre Jean-François Roberge va aussi supprimer les subventions aux écoles privées qui transmettent la religion pendant les heures de cours.

La sélection des élèves et du personnel en fonction de leur religion sera également interdite, sous peine de perdre leur financement.

Pour que la loi puisse s'appliquer, il faudra avoir recours à la clause dérogatoire. Elle sera donc incluse dans la loi, de façon préventive.

Écoutez le correspondant parlementaire de Cogeco Média, Louis Lacroix, faire le point concernant le nouveau projet de loi pour renforcer la laïcité, mardi, à Lagacé le matin.

