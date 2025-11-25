30 000 fichiers sur des disques durs

Antoni Picard, un homme de 37 ans de Saint-Constant, conservait 30 000 fichiers de pornographie juvénile sur des disques durs. Les vidéos étaient terribles au point où même les enquêteurs ont été traumatisés.

Celui qui a plaidé coupable l'an dernier à des chefs d'accusation liés à la pornographie juvénile était de retour en cour lundi.

Il fait aussi face à une accusation d'incitation à des contacts sexuels sur une mineure de moins de 16 ans. Dans une lettre lue devant le tribunal, la victime a expliqué à quel point cet évènement a laissé des traces dans sa vie.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel et Bruno Des Lauriers, procureure de la Couronne, discuter de ce dossier troublant au micro de Patrick Lagacé.