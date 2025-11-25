Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, va dévoiler mardi sa mise à jour économique.

Le premier ministre François Legault a affirmé vouloir soulager le portefeuille des Québécois qui souffrent actuellement.

L'objectif premier sera donc de «protéger notre pouvoir d'achat et notre économie».

Des mesures «rapides, sans paperasse et sans formulaire à remplir» sont promises, mais la marge de manœuvre est mince. Cela dit, l'économie va «mieux que prévu», selon la chroniqueuse Marie-Eve Fournier.

Il est envisagé que les mesures soient «ciblées pour les personnes les plus vulnérables». Une augmentation du prochain versement du crédit pour la solidarité, semblable à ce qui a été fait à Ottawa avec le remboursement pour l'épicerie via le crédit pour la TPS, est une possibilité.

