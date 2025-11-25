 Aller au contenu
Économie
Finances du Québec

Mise à jour économique: des mesures ciblées pour les plus vulnérables?

par 98.5

0:00
6:40

Mise à jour économique: des mesures ciblées pour les plus vulnérables?
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, va dévoiler mardi sa mise à jour économique.

Le premier ministre François Legault a affirmé vouloir soulager le portefeuille des Québécois qui souffrent actuellement.

L'objectif premier sera donc de «protéger notre pouvoir d'achat et notre économie».

Des mesures «rapides, sans paperasse et sans formulaire à remplir» sont promises, mais la marge de manœuvre est mince. Cela dit, l'économie va «mieux que prévu», selon la chroniqueuse Marie-Eve Fournier.

Écoutez la chronique économie de Marie-Eve Fournier à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.

Il est envisagé que les mesures soient «ciblées pour les personnes les plus vulnérables». Une augmentation du prochain versement du crédit pour la solidarité, semblable à ce qui a été fait à Ottawa avec le remboursement pour l'épicerie via le crédit pour la TPS, est une possibilité.

Autres sujets abordés

  • Taxe sur l'essence: Une réduction est peu probable, car elle coûterait très cher au gouvernement;
  • Amitié au travail: Une «épidémie de solitude dans les milieux de travail» est observée, un phénomène qui s'est amplifié depuis la pandémie.

