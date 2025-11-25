Avec toute la saga en politique provinciale

 Aller au contenu
Mise à jour économique: «On espère qu'elle ne passera pas dans le beurre»

par 98.5

0:00
10:21

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 novembre 2025 07:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Ce qui se passe à l'Assemblée nationale a fait énormément réagir ces derniers jours, notamment la crise au Parti libéral du Québec et le départ de Vincent Marissal de Québec solidaire.

Pour une fois, ce n'est pas la CAQ qui est sous le feu des projecteurs pour les mauvaises raisons. Si cela plait à plusieurs députés et ministres, il y en a un qui espère que cela ne jettera pas de l'ombre sur son travail: Eric Girard.

Le ministre des Finances doit présenter mardi sa mise à jour économique. Selon les premières informations qui ont déjà filtré, le gouvernement Legault n'ira pas de l'avant avec l'abandon de la taxe sur l'essence.

Écoutez la chronique politique de Jonathan Trudeau au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

«Tous les autres [caquistes] sont contents, le focus n'est pas mis sur la CAQ, sur leurs déboires. Dans l'entourage d'Eric Girard, on me dit qu'on est content de cette mise à jour économique et on espère qu'elle ne passera pas dans le beurre. Bref, le thème, c'est protéger le pouvoir d'achat.»

Jonathan Trudeau

D'ailleurs, quel sera l'état des finances du Québec?

Autres sujets abordés

  • Des discussions - et non des négociations - entre les médecins omnipraticiens et Québec;
  • Vincent Marissal revient sur son départ de Québec solidaire dans une longue publication sur les réseaux sociaux dans laquelle il présente notamment ses excuses;
  • Parti libéral du Québec: Antoine Dionne-Charest pourrait être candidat dans Verdun. 

