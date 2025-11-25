Avec toute la saga en politique provinciale

Ce qui se passe à l'Assemblée nationale a fait énormément réagir ces derniers jours, notamment la crise au Parti libéral du Québec et le départ de Vincent Marissal de Québec solidaire.

Pour une fois, ce n'est pas la CAQ qui est sous le feu des projecteurs pour les mauvaises raisons. Si cela plait à plusieurs députés et ministres, il y en a un qui espère que cela ne jettera pas de l'ombre sur son travail: Eric Girard.

Le ministre des Finances doit présenter mardi sa mise à jour économique. Selon les premières informations qui ont déjà filtré, le gouvernement Legault n'ira pas de l'avant avec l'abandon de la taxe sur l'essence.

Écoutez la chronique politique de Jonathan Trudeau au micro de Patrick Lagacé, mardi.