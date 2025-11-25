Une quinzaine de voitures ont été incendiées dans la nuit de lundi à mardi dans l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal a confirmé avoir ouvert une enquête.

Les véhicules visés étaient destinés à la revente.

Écoutez Bénédicte Lebel parler de cet évènement au micro de Patrick Lagacé, mardi.

