Une quinzaine de voitures ont été incendiées dans la nuit de lundi à mardi dans l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal.
Le Service de police de la Ville de Montréal a confirmé avoir ouvert une enquête.
Les véhicules visés étaient destinés à la revente.
Écoutez Bénédicte Lebel parler de cet évènement au micro de Patrick Lagacé, mardi.
Autre sujet abordé
- Bénédicte Lebel revient également sur le drame survenu dimanche à Saint-Vallier dans Bellechasse. Une jeune fille de 11 ans est décédée après avoir été atteinte par une décharge d'arme à feu. Son frère de 15 ans a également été blessé. Une erreur de manipulation de l'arme pourrait être à l'origine du drame.
- L'homme d'affaires Jean-François Malo tente de justifier sa cavale.