 Aller au contenu
Hockey
Déjà 31 points pour Bedard

«Il a acheté un nouveau défi» -Jimmy Waite

par 98.5

0:00
8:56

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 24 novembre 2025 21:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Il a acheté un nouveau défi» -Jimmy Waite
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Les Blackhawks de Chicago ont 24 points au classement après 22 matchs de disputé et leur leader, Connor Bedard, a 31 points à sa fiche (13 buts, 18 mentions d'aide).

Écoutez Jimmy Waite, l'entraîneur des gardiens des Blackhawks de Chicago, commenter le bon début de saison des siens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un bon début de saison et un différentiel de buts positif pour les Hawks;
  • L'impact du nouvel entraîneur sur la responsabilisation des joueurs;
  • La progression de Connor Bedard;
  • L'apport de vétérans;
  • L’acquisition de Spencer Knight devant les buts.

Vous aimerez aussi

Les joueuses de la Victoire devront former un tout
Les amateurs de sports
Les joueuses de la Victoire devront former un tout
0:00
9:04
«Il est affamé, tu le vois» -Tony Marinaro
Les amateurs de sports
«Il est affamé, tu le vois» -Tony Marinaro
0:00
20:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Pour moi, c'était l'option 1 dès le premier jour» -Alexandre Texier
Rattrapage
Dès que le Canadien a manifesté de l'intérêt
«Pour moi, c'était l'option 1 dès le premier jour» -Alexandre Texier
Louis-Philippe Gauthier et José «Pépé» Gonzalez partagent leurs émotions
Rattrapage
Les Carabins champions de la coupe Vanier
Louis-Philippe Gauthier et José «Pépé» Gonzalez partagent leurs émotions
Les joueuses de la Victoire devront former un tout
Rattrapage
Revers lors du premier match
Les joueuses de la Victoire devront former un tout
Cowboys et Chiefs à l'honneur
Rattrapage
NFL
Cowboys et Chiefs à l'honneur
«Il est affamé, tu le vois» -Tony Marinaro
Rattrapage
Les éléments en faveur de Florian Xhekaj
«Il est affamé, tu le vois» -Tony Marinaro
«Florian ne pouvait qu'amener une étincelle» -Stéphane Waite
Rattrapage
Entrée en scène remarquée
«Florian ne pouvait qu'amener une étincelle» -Stéphane Waite
La passion de l'humour, de la musique et des Canadiens
Rattrapage
Ça sent la coupe avec Dominic Paquet
La passion de l'humour, de la musique et des Canadiens
Le manque de robustesse des Canadiens et les ennuis des gardiens
Rattrapage
Le premier trio
Le manque de robustesse des Canadiens et les ennuis des gardiens
La solution pour les gardiens: «C'est du travail, c'est tout» -Martin St-Louis
Rattrapage
Entraînement intense des Canadiens
La solution pour les gardiens: «C'est du travail, c'est tout» -Martin St-Louis
«On essaie de deviner les lancers au lieu de réagir» -Stéphane Waite
Rattrapage
Les problèmes des gardiens des Canadiens
«On essaie de deviner les lancers au lieu de réagir» -Stéphane Waite
Angut, un livre qui retrace l'engagement de Joé Juneau
Rattrapage
Auprès des communautés autochtones
Angut, un livre qui retrace l'engagement de Joé Juneau
«Notre objectif final se joue samedi» -Marco Iadeluca
Rattrapage
Les Carabins à la coupe Vanier
«Notre objectif final se joue samedi» -Marco Iadeluca
Quels joueurs des Canadiens ont la meilleure vitesse de pointe?
Rattrapage
Hockey
Quels joueurs des Canadiens ont la meilleure vitesse de pointe?
LeBron James a fait un retour avec les Lakers
Rattrapage
Basketball
LeBron James a fait un retour avec les Lakers