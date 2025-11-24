Déjà 31 points pour Bedard

Les Blackhawks de Chicago ont 24 points au classement après 22 matchs de disputé et leur leader, Connor Bedard, a 31 points à sa fiche (13 buts, 18 mentions d'aide).

Écoutez Jimmy Waite, l'entraîneur des gardiens des Blackhawks de Chicago, commenter le bon début de saison des siens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés