La légendaire Joni Mitchell sera honorée lors du Gala 2026 des Junos qui sera présenté en mars prochain au TD Coliseum, à Hamilton.
Écoutez Catherine Beauchamp résumer la carrière de Joni Mitchell au micro de Philippe Cantin.
Autres sujets abordés
- Hommage à venir pour Joni Mitchell aux Junos;
- Nelly Furtado sera intronisée au Panthéon de la musique canadienne;
- Un concert des Goo Goo Dolls à Laval en avril 2026;
- Billie Eilish collabore avec James Cameron pour un film-concert;
- Dédé Fortin a été reconnu personnage historique.