Sécurité publique sur les routes

Le couple Alexandre Tremblay et Allison Dumont, victimes d'un grave accident causé par un camion négligé en 2023, s'est déplacé à Ottawa pour dénoncer le «camionnage à rabais».

Le député Xavier Barsalou-Duval du Bloc québécois les accompagne pour faire pression sur le gouvernement fédéral. Or, ce dernier bloque toujours neuf des dix mesures demandées pour la sécurité routière.

Elles incluent l'interdiction de l'incorporation des immigrants temporaires comme camionneurs indépendants et la création d'un registre partagé des infractions entre provinces.

L'objectif est d'empêcher les camions dangereux mis hors service de circuler ailleurs.

Écoutez Xavier Barsalou-Duval, porte-parole du Bloc québécois en matière de transports, expliquer le tout lundi, à La commission.