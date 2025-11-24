 Aller au contenu
Société
Personne à mobilité réduite

Absurdité au CHUM: une patiente attend 18 heures pour une ambulance

par 98.5

0:00
3:52

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 novembre 2025 09:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Absurdité au CHUM: une patiente attend 18 heures pour une ambulance
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Linda Gauthier, militante pour les droits des personnes handicapées, se retrouve dans une situation «absurde» au CHUM.

Hospitalisée d'urgence pour une mini-fracture au pied, elle a reçu son congé hier à 16 h.

Incapable de marcher, elle a besoin d'un transport spécialisé (civière à civière) pour retourner à la maison, car son fauteuil est resté chez elle.

Elle est «pognée» à l'hôpital depuis 18 heures parce que les ambulances doivent «prioriser les urgences».

Ébranlée et «au bord de la dépression», elle lance un appel pour obtenir l'aide nécessaire pour rentrer chez elle.

Écoutez Linda Gauthier, administratrice et consultante principale au RAPLIQ, témoigner de son expérience désagréable au micro de Patrick Lagacé. 

«On nous dit qu'on priorise les urgences... Ce que je peux comprendre. Sauf que, étrangement, hier quand je suis rentré, il y avait 28 ambulances de disponibles à Montréal à cette heure-là. Pourtant, ils ont mandaté des ambulanciers de Laval pour venir me chercher chez moi sur le Plateau Mont-Royal.»

Linda Gauthier

Vous aimerez aussi

«33% des jeunes se retrouvent en situation d'itinérance»
Le Québec maintenant
«33% des jeunes se retrouvent en situation d'itinérance»
0:00
13:58
«On n'a pas besoin d'un mononcle Legault pour venir nous dire quoi faire»
Le Québec maintenant
«On n'a pas besoin d'un mononcle Legault pour venir nous dire quoi faire»
0:00
4:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Montembeault connaît une mauvaise saison, Dobeš une mauvaise séquence»
Rattrapage
Après la victoire contre les Leafs
«Montembeault connaît une mauvaise saison, Dobeš une mauvaise séquence»
Trottoirs et nids-de-poule: «Beaucoup d'efforts sont mis en œuvre»
Rattrapage
Pas facile pour les personnes à mobilité réduite
Trottoirs et nids-de-poule: «Beaucoup d'efforts sont mis en œuvre»
Est-ce que Québec solidaire est devenu un groupe communautaire?
Rattrapage
Critiques incisives de Vincent Marissal
Est-ce que Québec solidaire est devenu un groupe communautaire?
L'étendue de l'ingérence étrangère révélée sur X
Rattrapage
Plateforme appartenant à Elon Musk
L'étendue de l'ingérence étrangère révélée sur X
106 000 visiteurs au Salon du livre de Montréal
Rattrapage
Un franc succès
106 000 visiteurs au Salon du livre de Montréal
Les ratons laveurs de plus en plus domestiqués
Rattrapage
Étude sur les bandits masqués
Les ratons laveurs de plus en plus domestiqués
«Un déphasage entre les besoins et ce que les gros fournisseurs proposent»
Rattrapage
Forfaits de données mobiles
«Un déphasage entre les besoins et ce que les gros fournisseurs proposent»
Départ de Vincent Marissal: Une «trahison intense», selon Ruba Ghazal
Rattrapage
Politique provinciale
Départ de Vincent Marissal: Une «trahison intense», selon Ruba Ghazal
Plan de paix de Trump favorisant la Russie: «Une inconscience terrible»
Rattrapage
Négociations diplomatiques
Plan de paix de Trump favorisant la Russie: «Une inconscience terrible»
Contre l'itinérance, des promoteurs immobiliers proposent 2500 logements sociaux
Rattrapage
Montréal
Contre l'itinérance, des promoteurs immobiliers proposent 2500 logements sociaux
La fin du déboulage scolaire pour les élèves du secondaire en difficulté
Rattrapage
Décision du ministère de l'Éducation
La fin du déboulage scolaire pour les élèves du secondaire en difficulté
Vincent Marissal quitte Québec solidaire: «J'aurais dû partir plus tôt»
Rattrapage
Après des discussions avec le Parti québécois
Vincent Marissal quitte Québec solidaire: «J'aurais dû partir plus tôt»
Le coût de la vie augmente, le prix des billets d'avion diminue
Rattrapage
Voyages
Le coût de la vie augmente, le prix des billets d'avion diminue
«Le leadership de Pablo Rodriguez est assurément fragilisé en ce moment»
Rattrapage
Turbulences au PLQ
«Le leadership de Pablo Rodriguez est assurément fragilisé en ce moment»