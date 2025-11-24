Personne à mobilité réduite

Linda Gauthier, militante pour les droits des personnes handicapées, se retrouve dans une situation «absurde» au CHUM.

Hospitalisée d'urgence pour une mini-fracture au pied, elle a reçu son congé hier à 16 h.

Incapable de marcher, elle a besoin d'un transport spécialisé (civière à civière) pour retourner à la maison, car son fauteuil est resté chez elle.

Elle est «pognée» à l'hôpital depuis 18 heures parce que les ambulances doivent «prioriser les urgences».

Ébranlée et «au bord de la dépression», elle lance un appel pour obtenir l'aide nécessaire pour rentrer chez elle.

Écoutez Linda Gauthier, administratrice et consultante principale au RAPLIQ, témoigner de son expérience désagréable au micro de Patrick Lagacé.