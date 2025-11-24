Après la victoire contre les Leafs

Les Canadiens de Montréal ont renoué avec la victoire, samedi soir, en remportant leur rencontre contre les Maple Leafs 5 à 2.

Alors que beaucoup de rumeurs persistent sur la gestion des deux gardiens du Tricolore, Jakub Dobeš semble se démarquer aux dépens de Samuel Montembeault.

Écoutez le chroniqueur sportif Tony Marinaro revenir sur les performances des Canadiens de Montréal, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

Selon lui, c'est Dobeš qui semble avoir le plus de potentiel en ce moment.