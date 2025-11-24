 Aller au contenu
Hockey
Après la victoire contre les Leafs

«Montembeault connaît une mauvaise saison, Dobeš une mauvaise séquence»

par 98.5

0:00
7:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 novembre 2025 09:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Tony Marinaro
Tony Marinaro
«Montembeault connaît une mauvaise saison, Dobeš une mauvaise séquence»
Tony Marinaro / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont renoué avec la victoire, samedi soir, en remportant leur rencontre contre les Maple Leafs 5 à 2.

Alors que beaucoup de rumeurs persistent sur la gestion des deux gardiens du Tricolore, Jakub Dobeš semble se démarquer aux dépens de Samuel Montembeault. 

Écoutez le chroniqueur sportif Tony Marinaro revenir sur les performances des Canadiens de Montréal, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

Selon lui, c'est Dobeš qui semble avoir le plus de potentiel en ce moment. 

«Si tu demandes à des entraîneurs de gardiens de but, on va peut être te dire qu'ils voient un Dobeš avec peut-être un meilleur potentiel, un plafond plus élevé. Parce que Samuel Montembeault fait plusieurs choses bonnes, mais rien d'excellent qui va faire de lui un bon gardien.»

Tony Marinaro

Vous aimerez aussi

L'écart des présences: les défenseurs du CH jouent des «shifts» trop longs
Le hockey des Canadiens
L'écart des présences: les défenseurs du CH jouent des «shifts» trop longs
0:00
5:50
«Il est affamé, tu le vois» -Tony Marinaro
Les amateurs de sports
«Il est affamé, tu le vois» -Tony Marinaro
0:00
20:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Absurdité au CHUM: une patiente attend 18 heures pour une ambulance
Rattrapage
Personne à mobilité réduite
Absurdité au CHUM: une patiente attend 18 heures pour une ambulance
Trottoirs et nids-de-poule: «Beaucoup d'efforts sont mis en œuvre»
Rattrapage
Pas facile pour les personnes à mobilité réduite
Trottoirs et nids-de-poule: «Beaucoup d'efforts sont mis en œuvre»
Est-ce que Québec solidaire est devenu un groupe communautaire?
Rattrapage
Critiques incisives de Vincent Marissal
Est-ce que Québec solidaire est devenu un groupe communautaire?
L'étendue de l'ingérence étrangère révélée sur X
Rattrapage
Plateforme appartenant à Elon Musk
L'étendue de l'ingérence étrangère révélée sur X
106 000 visiteurs au Salon du livre de Montréal
Rattrapage
Un franc succès
106 000 visiteurs au Salon du livre de Montréal
Les ratons laveurs de plus en plus domestiqués
Rattrapage
Étude sur les bandits masqués
Les ratons laveurs de plus en plus domestiqués
«Un déphasage entre les besoins et ce que les gros fournisseurs proposent»
Rattrapage
Forfaits de données mobiles
«Un déphasage entre les besoins et ce que les gros fournisseurs proposent»
Départ de Vincent Marissal: Une «trahison intense», selon Ruba Ghazal
Rattrapage
Politique provinciale
Départ de Vincent Marissal: Une «trahison intense», selon Ruba Ghazal
Plan de paix de Trump favorisant la Russie: «Une inconscience terrible»
Rattrapage
Négociations diplomatiques
Plan de paix de Trump favorisant la Russie: «Une inconscience terrible»
Contre l'itinérance, des promoteurs immobiliers proposent 2500 logements sociaux
Rattrapage
Montréal
Contre l'itinérance, des promoteurs immobiliers proposent 2500 logements sociaux
La fin du déboulage scolaire pour les élèves du secondaire en difficulté
Rattrapage
Décision du ministère de l'Éducation
La fin du déboulage scolaire pour les élèves du secondaire en difficulté
Vincent Marissal quitte Québec solidaire: «J'aurais dû partir plus tôt»
Rattrapage
Après des discussions avec le Parti québécois
Vincent Marissal quitte Québec solidaire: «J'aurais dû partir plus tôt»
Le coût de la vie augmente, le prix des billets d'avion diminue
Rattrapage
Voyages
Le coût de la vie augmente, le prix des billets d'avion diminue
«Le leadership de Pablo Rodriguez est assurément fragilisé en ce moment»
Rattrapage
Turbulences au PLQ
«Le leadership de Pablo Rodriguez est assurément fragilisé en ce moment»