Forfaits de données mobiles

Les fournisseurs de téléphonie cellulaire offrent une quantité de gigaoctets (Go) qui est souvent trop élevée pour les besoins réels des consommateurs.

Les offres des grands fournisseurs ont tendance à se concentrer sur des forfaits dont la consommation est supérieure à 60 gigabits, alors que la consommation moyenne est d'environ 10 gigabits.

Les offres de forfaits mobiles et Internet présentent un déphasage entre le besoin réel et ce que les grands fournisseurs proposent. En réalité, les forfaits sont souvent extrêmement rapides pour un besoin qui est beaucoup plus petit que ce que le marché offre.

