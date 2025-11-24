Politique provinciale

Ruba Ghazal, co-porte-parole de Québec solidaire (QS), a qualifié le départ et l'exclusion de Vincent Marissal du caucus de «trahison intense».

Le député de Rosemont a quitté le parti samedi avant d'être suspendu officiellement pour avoir eu des négociations secrètes avec le chef du Parti Québécois (PQ).

Mme Ghazal a appris la nouvelle par une personne de «confiance» dans le parti, pour qui «la loyauté est très très importante». Elle a confirmé avoir appelé M. Marissal pour lui demander s'il était en discussion avec le PQ, ce à quoi il a répondu «oui». La décision de le suspendre a été prise rapidement en caucus.

Écoutez Ruba Ghazal faire le point, lundi, à Lagacé le matin.