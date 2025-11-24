 Aller au contenu
Politique
Politique provinciale

Départ de Vincent Marissal: Une «trahison intense», selon Ruba Ghazal

par 98.5

0:00
7:26

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 novembre 2025 08:43

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Départ de Vincent Marissal: Une «trahison intense», selon Ruba Ghazal
Ruba Ghazal / La Presse Canadienne

Ruba Ghazal, co-porte-parole de Québec solidaire (QS), a qualifié le départ et l'exclusion de Vincent Marissal du caucus de «trahison intense». 

Le député de Rosemont a quitté le parti samedi avant d'être suspendu officiellement pour avoir eu des négociations secrètes avec le chef du Parti Québécois (PQ).

Mme Ghazal a appris la nouvelle par une personne de «confiance» dans le parti, pour qui «la loyauté est très très importante». Elle a confirmé avoir appelé M. Marissal pour lui demander s'il était en discussion avec le PQ, ce à quoi il a répondu «oui». La décision de le suspendre a été prise rapidement en caucus.

Écoutez Ruba Ghazal faire le point, lundi, à Lagacé le matin.

«C'est un manque d'éthique flagrant. [...] C'est un sentiment de trahison intense parce que pendant des semaines et des semaines, Vincent Marissal siégeait avec nous au caucus, il participait à des discussions confidentielles, il faisait des entrevues au nom de Québec Solidaire, mais au même moment, il était en discussion, il manigançait avec le chef du Parti Québécois pour sa carrière politique. C'est une ligne rouge qui est inacceptable».

Ruba Ghazal

