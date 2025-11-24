Négociations diplomatiques

Après la présentation la semaine dernière d'un plan de paix porté par Donald Trump, jugé humiliant pour l'Ukraine, les négociations ont repris ce lundi en Suisse pour trouver un autre terrain d'entente.

En France, le chef d'état major Fabien Mandon met lui en garde l'Europe sur une possible offensive russe en préparation contre les pays de l'OTAN d'ici 2030.

