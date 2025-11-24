 Aller au contenu
Politique internationale
Négociations diplomatiques

Plan de paix de Trump favorisant la Russie: «Une inconscience terrible»

par 98.5

0:00
15:41

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 novembre 2025 08:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Plan de paix de Trump favorisant la Russie: «Une inconscience terrible»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Après la présentation la semaine dernière d'un plan de paix porté par Donald Trump, jugé humiliant pour l'Ukraine, les négociations ont repris ce lundi en Suisse pour trouver un autre terrain d'entente.

En France, le chef d'état major Fabien Mandon met lui en garde l'Europe sur une possible offensive russe en préparation contre les pays de l'OTAN d'ici 2030.

Écoutez l'analyse de Jean-François Lépine, ancien correspondant en Israël et ancien dirigeant de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la Chaire Raoul-Dandurand, lundi, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Ce qui est plus inquiétant encore, c'est ce que les États-Unis s'apprêtaient à faire, c'est-à-dire proposer, en tout cas en principe, une forme de proposition de paix à cet homme-là [Le président russe Vladimir Poutine] qui allait en fait le récompenser pour ce qu'il a fait en envahissant l'Ukraine. Donc il y a une inconscience là-dedans qui est terrible.»

Jean-François Lépine

Autres sujets abordés:

  • Le cessez-le-feu à Gaza semble plus fragile que jamais;
  • La Chine tente d'utiliser les terres rares pour négocier avec les États-Unis.

Vous aimerez aussi

«Ça va être une douche froide pour l'administration» -Valérie Beaudoin
Le Québec maintenant
«Ça va être une douche froide pour l'administration» -Valérie Beaudoin
0:00
7:04
Trump propose la peine de mort pour certains élus démocrates
Le Québec maintenant
Trump propose la peine de mort pour certains élus démocrates
0:00
6:03

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L'étendue de l'ingérence étrangère révélée sur X
Rattrapage
Plateforme appartenant à Elon Musk
L'étendue de l'ingérence étrangère révélée sur X
106 000 visiteurs au Salon du livre de Montréal
Rattrapage
Un franc succès
106 000 visiteurs au Salon du livre de Montréal
Les ratons laveurs de plus en plus domestiqués
Rattrapage
Étude sur les bandits masqués
Les ratons laveurs de plus en plus domestiqués
«Un déphasage entre les besoins et ce que les gros fournisseurs proposent»
Rattrapage
Forfaits de données mobiles
«Un déphasage entre les besoins et ce que les gros fournisseurs proposent»
Départ de Vincent Marissal: Une «trahison intense», selon Ruba Ghazal
Rattrapage
Politique provinciale
Départ de Vincent Marissal: Une «trahison intense», selon Ruba Ghazal
Contre l'itinérance, des promoteurs immobiliers proposent 2500 logements sociaux
Rattrapage
Montréal
Contre l'itinérance, des promoteurs immobiliers proposent 2500 logements sociaux
La fin du déboulage scolaire pour les élèves du secondaire en difficulté
Rattrapage
Décision du ministère de l'Éducation
La fin du déboulage scolaire pour les élèves du secondaire en difficulté
Vincent Marissal quitte Québec solidaire: «J'aurais dû partir plus tôt»
Rattrapage
Après des discussions avec le Parti québécois
Vincent Marissal quitte Québec solidaire: «J'aurais dû partir plus tôt»
Le coût de la vie augmente, le prix des billets d'avion diminue
Rattrapage
Voyages
Le coût de la vie augmente, le prix des billets d'avion diminue
«Le leadership de Pablo Rodriguez est assurément fragilisé en ce moment»
Rattrapage
Turbulences au PLQ
«Le leadership de Pablo Rodriguez est assurément fragilisé en ce moment»
Les réseaux sociaux s'emparent avec humour de la crise au PLQ
Rattrapage
Enchaînement de réactions depuis plusieurs jours
Les réseaux sociaux s'emparent avec humour de la crise au PLQ
Spécial «Chevelu» | L'énigme du lundi 24 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Chevelu» | L'énigme du lundi 24 novembre
Grande finale de Chanteurs masqués: «C'était beau à voir»
Rattrapage
Arts et spectacles
Grande finale de Chanteurs masqués: «C'était beau à voir»
Crise au PLQ: «C'est pas un exemple de grand leadership de Pablo Rodriguez»
Rattrapage
Politique provinciale
Crise au PLQ: «C'est pas un exemple de grand leadership de Pablo Rodriguez»