Politique provinciale

La saga du congédiement de la cheffe de cabinet Geneviève Hinse par Marwah Rizqy et les allégations de manœuvres douteuses dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec continuent de faire les manchettes.
Le chef libéral Pablo Rodriguez était l'invité de Tout le monde en parle dimanche et Marwah Rizqy a choisi de briser le silence juste avant l'émission dans un long statut publié sur Facebook.
«Un mot sur la gestion de Pablo Rodriguez. Je le vois aller depuis quelques jours. Il faut noter une chose. Les deux personnes qui sont au cœur d'une partie du scandale des troupes libérales présentement, Marwah Rizqy et Geneviève Hinse, elles ont été nommées par Pablo Rodriguez. Ces deux personnes-là, semble-t-il, ne s'entendaient pas, il y avait des tensions et Pablo Rodriguez n'en aurait jamais entendu parler. C'est pas un exemple de grand, grand leadership...»
Autres sujets abordés
- Une initiative majeure pour combattre l'itinérance à Montréal: un projet de 2500 logements mené par le promoteur immobilier Vincent Chiara, Desjardins et la Société d’habitation du Québec (SHQ);
- Le député de Rosemont, Vincent Marissal, a été exclu du caucus solidaire;
- Canada-Inde: Les deux pays ravivent leurs liens diplomatiques.