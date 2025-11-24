Politique provinciale

La saga du congédiement de la cheffe de cabinet Geneviève Hinse par Marwah Rizqy et les allégations de manœuvres douteuses dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec continuent de faire les manchettes.

Le chef libéral Pablo Rodriguez était l'invité de Tout le monde en parle dimanche et Marwah Rizqy a choisi de briser le silence juste avant l'émission dans un long statut publié sur Facebook.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé lundi matin.