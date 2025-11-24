Les Canadiens de Montréal viennent d'ajouter une nouvelle pièce à leur alignement avec l'attaquant français Alexander Texier.

Le joueur de 26 ans s'est entendu sur un contrat d'une saison pour un montant d'un million de dollars et tentera de relancer sa carrière après un passage difficile avec les Blues de St. Louis.

L'équipe l'avait d'ailleurs soumis au ballottage pour mettre fin à son contrat, faisant de lui un joueur autonome.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter la plus récente embauche des Canadiens de Montréal à Lagacé le matin lundi.