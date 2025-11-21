Aux États-Unis, la semaine a été une nouvelle fois mouvementée. Entre les menaces de mort prononcées par le président américain, ses insultes portées à l’encontre d’une journaliste qui l’interrogeait et la possible publication des dossiers relatifs à l’affaire Jeffrey Epstein, les scandales se poursuivent.

Ce vendredi, le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, rencontrera le président américain à la Maison-Blanche avec qui il est totalement opposé politiquement.

Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, revenir sur les dernières nouvelles en lien avec la politique américaine, vendredi, à La commission.