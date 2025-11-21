Aux États-Unis, la semaine a été une nouvelle fois mouvementée. Entre les menaces de mort prononcées par le président américain, ses insultes portées à l’encontre d’une journaliste qui l’interrogeait et la possible publication des dossiers relatifs à l’affaire Jeffrey Epstein, les scandales se poursuivent.
Ce vendredi, le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, rencontrera le président américain à la Maison-Blanche avec qui il est totalement opposé politiquement.
Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, revenir sur les dernières nouvelles en lien avec la politique américaine, vendredi, à La commission.
«Pour Trump, Mamdani, c'est une espèce d'épouvantail en ce moment qu’il peut agiter pour inciter ses partisans à croire que le Parti démocrate est devenu un parti communiste, ce qui n'est vraiment pas le cas, évidemment. Mais il va essayer d'établir un contraste entre ce qu'il incarne et ce qu'il dit du Parti démocrate, c'est-à-dire que ce sont des ennemis du peuple, les ennemis de la nation.»