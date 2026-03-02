 Aller au contenu
Économie
Augmentation des prix de l'alimentation

Tarification dynamique en épiceries: «Il faut être vigilant et proactif», dit QS

par 98.5

0:00
15:31

Entendu dans

La commission

le 2 mars 2026 14:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Tarification dynamique en épiceries: «Il faut être vigilant et proactif», dit QS
Le Canada est le pays du G7 où les prix en épicerie sont les plus chers / La Presse Canadienne / Chris Young

La tarification dite dynamique en épiceries pourrait faire son arrivée chez nous et Québec solidaire avertit des risques potentiels qu'une telle mesure pourrait avoir sur le portefeuille des Québécois.

La députée de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, s'inquiète notamment d'une entente signée entre Loblaws et la compagnie d'intelligence artificielle Open AI.

Ce mode de tarification pourrait coûter jusqu'à 1200 dollars de plus par année pour une famille de quatre et les prix affichés en magasin risqueraient d'être différents de ceux en ligne.

Alejandra Zaga Mendez, députée de Verdun et responsable en matière d'économie à Québec solidaire, alertée par la situation, lundi, au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau.

Vous aimerez aussi

Pourquoi ça coûte si cher les camps de jour?
La commission
Pourquoi ça coûte si cher les camps de jour?
0:00
17:34
Vers un accord entre Bombardier et les États-Unis?
Le Québec maintenant
Vers un accord entre Bombardier et les États-Unis?
0:00
14:53

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Procès en diffamation: le cardinal Ouellet tente de regagner sa réputation
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Procès en diffamation: le cardinal Ouellet tente de regagner sa réputation
La misophonie, plus qu'une simple intolérance au bruit
Rattrapage
En souffrez-vous?
La misophonie, plus qu'une simple intolérance au bruit
Bombardements : «Ça va causer des problèmes pour les passagers et le fret»
Rattrapage
Situation au Moyen-Orient
Bombardements : «Ça va causer des problèmes pour les passagers et le fret»
Nids-de-poule: les demandes d'assistance augmentent de 48% à Montréal
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Nids-de-poule: les demandes d'assistance augmentent de 48% à Montréal
Météo chaude: «L'influence de l'homme a dépassé les mécanismes naturels»
Rattrapage
Le phénomène El Niño s'installera à l'automne 2026
Météo chaude: «L'influence de l'homme a dépassé les mécanismes naturels»
Stratégie politique: la CAQ mise sur le «Non» pour freiner le PQ
Rattrapage
Un 3e référendum sur la souveraineté?
Stratégie politique: la CAQ mise sur le «Non» pour freiner le PQ
Des pharmaciens gagnent jusqu'à 180 000$ par patient chaque année
Rattrapage
Devrait-on réduire leurs honoraires?
Des pharmaciens gagnent jusqu'à 180 000$ par patient chaque année
Vincent Marissal et Caroline Proulx: «Ils vont peut-être garder un goût amer»
Rattrapage
Départ de la vie politique
Vincent Marissal et Caroline Proulx: «Ils vont peut-être garder un goût amer»
Québécois coincé au Qatar: «Sur le terrain, c'est beaucoup plus calme»
Rattrapage
Escalade des tensions au Moyen-Orient
Québécois coincé au Qatar: «Sur le terrain, c'est beaucoup plus calme»
Attaque américaine en Iran: «Les marchés boursiers ont bien réagi» -Simon Brière
Rattrapage
Le prix du baril de pétrole en hausse
Attaque américaine en Iran: «Les marchés boursiers ont bien réagi» -Simon Brière
Frappes sur l’Iran: Donald Trump promet une victoire «en quatre semaines»
Rattrapage
Moyen-Orient sous haute tension
Frappes sur l’Iran: Donald Trump promet une victoire «en quatre semaines»
Nostalgie à la mode: Pokémon célèbre ses 30 ans d'existence!
Rattrapage
Bonne nouvelle de la journée
Nostalgie à la mode: Pokémon célèbre ses 30 ans d'existence!
La nostalgie des milléniaux: un réconfort face à la modernité
Rattrapage
Quand les objets du passé séduisent à nouveau
La nostalgie des milléniaux: un réconfort face à la modernité
Tensions en Iran: Washington recommande à son personnel de quitter Israël
Rattrapage
Attaque imminente contre l'Iran?
Tensions en Iran: Washington recommande à son personnel de quitter Israël