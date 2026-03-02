Augmentation des prix de l'alimentation

La tarification dite dynamique en épiceries pourrait faire son arrivée chez nous et Québec solidaire avertit des risques potentiels qu'une telle mesure pourrait avoir sur le portefeuille des Québécois.

La députée de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, s'inquiète notamment d'une entente signée entre Loblaws et la compagnie d'intelligence artificielle Open AI.

Ce mode de tarification pourrait coûter jusqu'à 1200 dollars de plus par année pour une famille de quatre et les prix affichés en magasin risqueraient d'être différents de ceux en ligne.

Alejandra Zaga Mendez, députée de Verdun et responsable en matière d'économie à Québec solidaire, alertée par la situation, lundi, au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau.