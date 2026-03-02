Bloqué à Doha avec sa conjointe depuis trois jours à la suite de l'escalade des tensions au Moyen-Orient, Francis Vézina, originaire de Boucherville, décrit une situation contrastée.

Si le ciel est le théâtre d'interceptions de missiles et de chutes de débris, la vie quotidienne au Qatar semble maintenir une certaine normalité grâce à la transparence des autorités locales.

Malgré le soutien logistique de leur hôtel, le couple déplore un manque d'informations claires de la part du gouvernement canadien, dont les services d'urgence sont délocalisés à Ottawa.

Devant la fermeture de l'espace aérien, ils envisagent prudemment l'option d'une sortie terrestre vers l'Arabie saoudite.

Écoutez le témoignage de Francis Vézina, Québécois de Boucherville pris à Doha, au Qatar, à La commission lundi.