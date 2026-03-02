Départ de la vie politique

C'est la fin du parcours en politique québécoise pour la ministre Caroline Proulx et le député indépendant Vincent Marissal.

Dans ce qu'ils qualifient d'une «bataille de tous les jours», Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez mentionnent la rigidité du gouvernement, la difficulté de changer les choses et les budgets limités, qui ont pu jouer dans la balance.

Écoutez les animateurs de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, commenter la nouvelle, lundi midi.

