Politique provinciale
Départ de la vie politique

Vincent Marissal et Caroline Proulx: «Ils vont peut-être garder un goût amer»

par 98.5

le 2 mars 2026 13:01

La commission / Cogeco Média

C'est la fin du parcours en politique québécoise pour la ministre Caroline Proulx et le député indépendant Vincent Marissal.

Dans ce qu'ils qualifient d'une «bataille de tous les jours», Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez mentionnent la rigidité du gouvernement, la difficulté de changer les choses et les budgets limités, qui ont pu jouer dans la balance.

Écoutez les animateurs de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, commenter la nouvelle, lundi midi.

  • Le Liban recense au moins 50 morts et 28 000 déplacés alors que le pays est touché par la guerre en Iran.

