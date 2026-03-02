Moyen-Orient sous haute tension

La commission plonge au cœur du brasier iranien, lundi midi.

Alors que Donald Trump multiplie les déclarations depuis la Maison-Blanche après les frappes de la fin de semaine, l'expert Thomas Juneau analyse pour nous les scénarios possibles.

S'agit-il d'une opération chirurgicale pour anéantir la menace nucléaire ou du début d'un changement de régime vers l'inconnu?

Entre les pressions des monarchies du Golfe et les risques d'une guerre civile, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez décortiquent les impacts boursiers et humains de ce conflit qui nous touche de très près, malgré la distance de la région du Moyen-Orient.

Écoutez l'analyse de Thomas Juneau, professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l’Université d’Ottawa, lundi.