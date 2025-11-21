Les couples avec une différence d’âge majeure

Urbania diffusera samedi un tout nouveau reportage qui s'attarde au couple dont la différence d'âge est très grande.
La sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée a donc saisi l'occasion pour aborder cette situation parfois délicate, vendredi, au micro de Marie-Eve Trembaly.
Écoutez cette discussion à l'émission Radio textos.
«Ce que j'entends surtout, c'est leur jugement interne. Parce que, quand on est dans une relation atypique, il faut l'assumer et l'accepter, parce qu'on le sait que ça paraît. Ça va peut-être déranger, ça va susciter des questionnements, mais ce que j'entends, c'est que chez les individus eux-mêmes, ils l'ont ce jugement-là.»