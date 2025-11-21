 Aller au contenu
Justice et faits divers
Une jeune adolescente de 13 ans a perdu la vie

Un incident tragique impliquant un autobus à Sainte-Rose à Laval

par 98.5

Lagacé le matin

le 21 novembre 2025 06:01

Catherine Brisson
Carl Marchand
Un incident tragique impliquant un autobus à Sainte-Rose à Laval
Carl Marchand / Cogeco Média

Un incident tragique s'est produit en début de soirée, jeudi soir, dans le quartier Sainte-Rose à Laval, où une jeune adolescente de 13 ans a perdu la vie.

Elle a été happée par son autobus scolaire, le véhicule même à bord duquel elle prenait place.

Écoutez Carl Marchand aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Catherine Brisson.

Les circonstances exactes de l'accident survenu vers 17h40, à l'intersection de l'avenue de la Volière et du boulevard des Rossignols, restent sous enquête, mais aucun élément criminel n'a été relevé pour le moment.

La conductrice de l'autobus, en état de choc, doit également s'entretenir avec les enquêteurs. Des intervenants psychosociaux sont mobilisés à l'école de la victime pour soutenir les élèves et le personnel.

Autres sujets traités:

  • Jonathan Guerly Estimé a été condamné à la détention à perpétuitépour le meurtre de Stenley Guercin.

