 Aller au contenu
Hockey
Battus 8 à 4 par les Capitals de Washington

Une défaite cinglante pour les Canadiens de Montréal

par 98.5

0:00
5:14

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 novembre 2025 05:49

Avec

Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Une défaite cinglante pour les Canadiens de Montréal
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont subi une défaite cinglante, jeudi soir, par la marque de 8 à 4, face aux Capitals de Washington.

L'équipe montréalaise a subi une septième défaite en huit matchs.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Catherine Brisson.

Il souligne que les deux gardiens, Samuel Montembeault et Jakub Dobes semblent avoir «perdu le nord» et ont le même problème de positionnement et de confiance.

L'entraîneur Martin St-Louis a d'ailleurs retiré Montembeault en milieu de deuxième période après avoir accordé un troisième but.

Le prochain match du Canadien aura lieu demain soir contre les Maple Leafs de Toronto.

Autres sujets traités:

  • Le joueur du Canadien Jake Evans devra être réévalué en raison d'un historique de commotion cérébrale.
  • Grand Prix de Las Vegas: Un problème de bouche d'égout a forcé l'arrêt de la séance de qualification pour la deuxième année consécutive.
  • NFL: Les Texans de Houston ont surpris les Bills de Buffalo lors du match du jeudi soir.
  • Football universitaire: les Carabins de l'Université de Montréal disputeront la Coupe Vanier ce week-end.

Vous aimerez aussi

L'implication de David Savard et Valérie Lachance
Le hockey des Canadiens
L'implication de David Savard et Valérie Lachance
0:00
8:20
Montembeault ou Dobes? Le Canadien devra choisir
Le hockey des Canadiens
Montembeault ou Dobes? Le Canadien devra choisir
0:00
5:48

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L'impact tangible des galas, comme l'ADISQ, sur la carrière des artistes
Rattrapage
Industrie du spectacle
L'impact tangible des galas, comme l'ADISQ, sur la carrière des artistes
Vidéo troublante d'un employé qui traîne une dépouille au sol
Rattrapage
Réseaux sociaux
Vidéo troublante d'un employé qui traîne une dépouille au sol
Suggestions de livres et de séries télé... le «contre-emploi» de Paul Arcand
Rattrapage
Chronique culturelle
Suggestions de livres et de séries télé... le «contre-emploi» de Paul Arcand
David Savard et Valerie Lachance, porte-paroles pour «redonner à la communauté»
Rattrapage
Fondation des Canadiens pour l'enfance
David Savard et Valerie Lachance, porte-paroles pour «redonner à la communauté»
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
Rattrapage
États-Unis
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
44 mois de détention pour un harceleur multirécidiviste
Rattrapage
Série d'offenses graves contre son ex-conjointe
44 mois de détention pour un harceleur multirécidiviste
Toile de Frida Kahlo: «L'art, ça peut être un investissement très rentable»
Rattrapage
Vendue à un prix record de 77 M$
Toile de Frida Kahlo: «L'art, ça peut être un investissement très rentable»
Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux
Rattrapage
Crise au Parti libéral du Québec
Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux
«Wabi-Sabi»: la tendance qui célèbre la beauté des imperfections
Rattrapage
TikTok
«Wabi-Sabi»: la tendance qui célèbre la beauté des imperfections
Spécial «dans les dents» | L'énigme du vendredi 21 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «dans les dents» | L'énigme du vendredi 21 novembre
Aya Nakamura: un 5e album pour la star francophone la plus populaire du monde
Rattrapage
Lagacé le matin
Aya Nakamura: un 5e album pour la star francophone la plus populaire du monde
Crise au PLQ: les avocats de Marwah Rizqy et Geneviève Hinse entrent en scène
Rattrapage
Tour d'horizon de l'actualité
Crise au PLQ: les avocats de Marwah Rizqy et Geneviève Hinse entrent en scène
Un incident tragique impliquant un autobus à Sainte-Rose à Laval
Rattrapage
Une jeune adolescente de 13 ans a perdu la vie
Un incident tragique impliquant un autobus à Sainte-Rose à Laval
«Ce que Trump propose à l'Ukraine, ce n'est pas la paix, c'est la capitulation»
Rattrapage
Conflit avec la Russie
«Ce que Trump propose à l'Ukraine, ce n'est pas la paix, c'est la capitulation»