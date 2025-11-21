Battus 8 à 4 par les Capitals de Washington

Les Canadiens de Montréal ont subi une défaite cinglante, jeudi soir, par la marque de 8 à 4, face aux Capitals de Washington.

L'équipe montréalaise a subi une septième défaite en huit matchs.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Catherine Brisson.

Il souligne que les deux gardiens, Samuel Montembeault et Jakub Dobes semblent avoir «perdu le nord» et ont le même problème de positionnement et de confiance.

L'entraîneur Martin St-Louis a d'ailleurs retiré Montembeault en milieu de deuxième période après avoir accordé un troisième but.

Le prochain match du Canadien aura lieu demain soir contre les Maple Leafs de Toronto.

Autres sujets traités: