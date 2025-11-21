Battus 8 à 4 par les Capitals de Washington

Les Canadiens de Montréal ont subi une défaite cinglante, jeudi soir, par la marque de 8 à 4, face aux Capitals de Washington.
L'équipe montréalaise a subi une septième défaite en huit matchs.
Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Catherine Brisson.
Il souligne que les deux gardiens, Samuel Montembeault et Jakub Dobes semblent avoir «perdu le nord» et ont le même problème de positionnement et de confiance.
L'entraîneur Martin St-Louis a d'ailleurs retiré Montembeault en milieu de deuxième période après avoir accordé un troisième but.
Le prochain match du Canadien aura lieu demain soir contre les Maple Leafs de Toronto.
Autres sujets traités:
- Le joueur du Canadien Jake Evans devra être réévalué en raison d'un historique de commotion cérébrale.
- Grand Prix de Las Vegas: Un problème de bouche d'égout a forcé l'arrêt de la séance de qualification pour la deuxième année consécutive.
- NFL: Les Texans de Houston ont surpris les Bills de Buffalo lors du match du jeudi soir.
- Football universitaire: les Carabins de l'Université de Montréal disputeront la Coupe Vanier ce week-end.