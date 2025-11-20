 Aller au contenu
Finances personnelles
Un outil pour optimiser les achats en ligne

Coupert: un «assistant de magasinage» gratuit dans votre navigateur

par 98.5

0:00
11:06

Entendu dans

Radio textos

le 20 novembre 2025 11:09

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Coupert: un «assistant de magasinage» gratuit dans votre navigateur
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Face à la hausse du coût de la vie et aux difficultés financières exprimées par certains auditeurs, on présente un outil astucieux pour optimiser les achats en ligne.

Il s'agit de Coupert, une extension de navigateur gratuite qui fonctionne comme un «assistant de magasinage».

Écoutez le chef du bureau Affaires et Économie au magazine L'Actualité et créateur de l'infolettre Dollars et cent, Marc-André Sabourin, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Ève Tremblay.

Il explique que cet outil s'active automatiquement sur les sites de commerce en ligne et effectue une recherche en parallèle pour signaler si un meilleur prix est disponible ailleurs pour le même produit, ou même s'il existe une offre de remise en argent (cashback).

C'est un outil très pratique, surtout pour ceux qui achètent beaucoup en ligne ou qui ont un budget serré, en particulier lors de périodes de soldes comme le Vendredi Fou.

