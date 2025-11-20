À l'aube du match contre les Capitals

Les Canadiens de Montréal connaissent une période difficile, cumulant les défaites et les blessures à des joueurs clés. Pour bien des observateurs, la situation est préoccupante, notamment en raison de la performance des gardiens de but Samuel Montembeault et Jakub Dobes et du manque de profondeur au sein de l'alignement.

Écoutez Tony Marinaro aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'analyste sportif souligne que la fiche actuelle (10-6-3) est bonne, mais que la dernière semaine a été particulièrement difficile.

Il soutient que le principal problème réside dans les buts, où Samuel Montembeault et Jakub Dobes sont nerveux et manquent de confiance.

De plus, les blessures récentes à des joueurs comme Alex Newhook, Kirby Dach et Patrik Laine ont exacerbé le manque de profondeur de la formation.

Tony Marinaro soutient que le Tricolore a démontré un bon niveau de jeu en début de saison, mais qu'il était illusoire de penser que l'équipe pouvait maintenir ce rythme.

Face à cette situation, l'analyste insiste sur l'importance du match de jeudi soir contre les Capitals de Washington, particulièrement pour Samuel Montembeault, qui devrait être devant le filet.