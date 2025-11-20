 Aller au contenu
Société
Lune de miel

L'ex-mairesse de Montréal Valérie Plante renouvelle ses voeux de mariage

par 98.5

0:00
4:57

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 novembre 2025 09:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
L'ex-mairesse de Montréal Valérie Plante renouvelle ses voeux de mariage
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

L'ancienne mairesse de Montréal, Valérie Plante, a fait une annonce personnelle sur ses réseaux sociaux, partageant une photo d'elle et de son conjoint en lune de miel avec la mention «Il m'a dit oui !».

La publication a généré de nombreux commentaires de la part de personnalités et du public.

Il s'agissait en fait d'une blague: le couple était déjà marié depuis 20 ans. Mme Plante a expliqué qu'elle et son conjoint ont décidé de renouveler leurs vœux.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

David Savard et Valerie Lachance, porte-paroles pour «redonner à la communauté»
Lagacé le matin
David Savard et Valerie Lachance, porte-paroles pour «redonner à la communauté»
0:00
6:44
«Certains pensent qu'elle a tenté un putsch pour se débarrasser de Rodriguez»
Le Québec maintenant
«Certains pensent qu'elle a tenté un putsch pour se débarrasser de Rodriguez»
0:00
7:14

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L'impact tangible des galas, comme l'ADISQ, sur la carrière des artistes
Rattrapage
Industrie du spectacle
L'impact tangible des galas, comme l'ADISQ, sur la carrière des artistes
Vidéo troublante d'un employé qui traîne une dépouille au sol
Rattrapage
Réseaux sociaux
Vidéo troublante d'un employé qui traîne une dépouille au sol
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
Rattrapage
États-Unis
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
Toile de Frida Kahlo: «L'art, ça peut être un investissement très rentable»
Rattrapage
Vendue à un prix record de 77 M$
Toile de Frida Kahlo: «L'art, ça peut être un investissement très rentable»
Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux
Rattrapage
Crise au Parti libéral du Québec
Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux
«Wabi-Sabi»: la tendance qui célèbre la beauté des imperfections
Rattrapage
TikTok
«Wabi-Sabi»: la tendance qui célèbre la beauté des imperfections
Spécial «dans les dents» | L'énigme du vendredi 21 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «dans les dents» | L'énigme du vendredi 21 novembre
Un incident tragique impliquant un autobus à Sainte-Rose à Laval
Rattrapage
Une jeune adolescente de 13 ans a perdu la vie
Un incident tragique impliquant un autobus à Sainte-Rose à Laval
Une défaite cinglante pour les Canadiens de Montréal
Rattrapage
Battus 8 à 4 par les Capitals de Washington
Une défaite cinglante pour les Canadiens de Montréal
Baisse de régime et manque de profondeur chez les Canadiens
Rattrapage
À l'aube du match contre les Capitals
Baisse de régime et manque de profondeur chez les Canadiens
Tour de 30 étages à Brossard: le REM comme moteur d'une nouvelle urbanité
Rattrapage
Immobilier et transport collectif
Tour de 30 étages à Brossard: le REM comme moteur d'une nouvelle urbanité
Visite aux Émirats: «Le premier ministre Carney se ferme les yeux»
Rattrapage
La diplomatie canadienne sous le chef libéral
Visite aux Émirats: «Le premier ministre Carney se ferme les yeux»
Les 50 meilleurs groupes rock de l'histoire, selon Billboard
Rattrapage
Un éternel débat
Les 50 meilleurs groupes rock de l'histoire, selon Billboard
Grippe saisonnière: un vaccin possiblement moins efficace, mais très utile
Rattrapage
La souche H3N2 a muté plus rapidement que prévu
Grippe saisonnière: un vaccin possiblement moins efficace, mais très utile