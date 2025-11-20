L'ancienne mairesse de Montréal, Valérie Plante, a fait une annonce personnelle sur ses réseaux sociaux, partageant une photo d'elle et de son conjoint en lune de miel avec la mention «Il m'a dit oui !».

La publication a généré de nombreux commentaires de la part de personnalités et du public.

Il s'agissait en fait d'une blague: le couple était déjà marié depuis 20 ans. Mme Plante a expliqué qu'elle et son conjoint ont décidé de renouveler leurs vœux.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.