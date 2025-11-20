Alors que la souche H3N2 a muté plus rapidement que prévu et ne correspond plus exactement à celle présente dans le vaccin de la grippe saisonnière, plusieurs s'interrogent sur l'efficacité de la protection contre la maladie cette année.

Écoutez le Dr Jesse Papenburg aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'infectiologue à l’Hôpital de Montréal pour enfants est catégorique sur la nécessité de se faire vacciner, d'autant plus que l'activité grippale est déjà en hausse, surtout chez les enfants.

Même si la souche H3N2 a subi une évolution génétique plus rapide et a changé un petit peu depuis la sélection des composantes du vaccin par l'OMS il y a environ six mois, le Dr Papenburg nuance l'idée que la protection serait nulle.

Il cite des données préliminaires du Royaume-Uni qui indiquent que le vaccin aurait une efficacité d'environ 30 à 40% contre le H3N2 pour les adultes et de 60 à 70% pour les enfants.