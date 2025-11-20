Des experts du monde entier, dont le chercheur au Centre de recherche en santé publique de l’Université de Montréal et membre d'un groupe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Jean-Claude Moubarak, mettent en garde contre le danger des aliments ultratransformés dans une série d'articles du prestigieux journal médical The Lancet.

Selon lui, ces aliments seraient responsables de 40% des maladies cardiovasculaires au Canada. La solution pour améliorer la santé publique passe par un retour à la cuisine et une revalorisation des aliments moins transformés.

Selon le chercheur, les produits ultratransformés sont associés à la détérioration de la glycémie, de la tension artérielle et au gain de poids, menant potentiellement au diabète et à l'hypertension.