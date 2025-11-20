 Aller au contenu
Politique provinciale
92 000 patients potentiellement affectés

Loi 2: 92 médecins ont entamé des démarches pour quitter leur pratique

le 20 novembre 2025 08:14

Les régions des Laurentides et de Lanaudière font face à une crise potentielle en raison de la Loi 2 sur la rémunération des médecins.

Selon un sondage réalisé par l'Association des médecins de famille des Laurentides et de Lanaudière, 92 médecins de famille auraient déjà entamé des démarches concrètes pour quitter ou modifier leur pratique.

Ces médecins représentent un risque de perte de prise en charge pour environ 92 000 patients inscrits, ce qui aggraverait le guichet d'accès à un médecin de famille qui compte déjà plus de 140 000 patients orphelins dans ces deux régions.

Écoutez Dre Marie-Pierre Chalifoux aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle mentionne avoir ressenti davantage d'écoute de la part de la présidente du Conseil du Trésor, France-Élaine Duranceau, en contraste avec l'attitude du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Marie-Pierre Chalifoux demande au gouvernement de mettre un terme au «chaos» en abrogeant la loi 2 et de reprendre le processus de négociation.

