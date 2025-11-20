Le FBI fait passer la prime de 10 à 15 M$

Un ancien athlète olympique canadien devenu trafiquant de cocaïne est comparé aux plus grands criminels en la matière.

Une récompense haussée à 15 millions de dollars est offerte pour quiconque permettrait d’arrêter Ryan Wedding, un ancien résidant de Montréal figurant sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI.

Écoutez Vincent Larouche, journaliste d’enquête à La Presse, et Claude Sarrazin, président-fondateur de SIRCO Enquête et protection, faire le point à Lagacé le matin jeudi.

Selon un acte d'accusation contre plusieurs personnes dévoilé aux États-Unis, l'homme de 44 ans, qui résiderait au Mexique, aurait eu recours à des tueurs à gages pour faire taire de potentiels délateurs.

Le directeur du FBI, Kash Patel, l'a qualifié de «baron de la drogue», comme Pablo Escobar ou El Chapo Guzman.

Sept Canadiens ont été arrêtés mardi en lien avec son organisation criminelle, dont le chef de gang, Atna Onha, dans la région de Montréal.