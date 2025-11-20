Une satire d'ici

Le réalisateur Mathieu Grimard a créé une publicité humoristique qui se moque des clichés et des conventions bien établis de la publicité québécoise, un projet qui est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux.

L'objectif initial de ce projet était de concrétiser un fantasme: celui de réaliser «la pub qu'il ne pourrait jamais faire», en exploitant à l'extrême les personnages et les situations archétypales du milieu.

La satire met en scène des figures bien connues des téléspectateurs, comme «la blonde Germaine avec son chum soumis» ou «la mère de la petite famille parfaite qui vend du yogourt».