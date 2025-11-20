 Aller au contenu
Hockey
De retour en action jeudi soir

Tricolore: les mêmes trios face aux Capitals de Washington

le 20 novembre 2025 05:50

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Tricolore: les mêmes trios face aux Capitals de Washington
Alors que les Canadiens de Montréal traversent une mauvaise séquence avec quatre défaites consécutives, l'équipe tentera de rebondir jeudi soir face aux Capitals de Washington au Centre Bell.

Pour l'occasion, l'entraîneur Martin St-Louis a décidé de conserver les mêmes trios que lors du dernier match contre les Blue Jackets de Columbus.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il mentionne que les gardiens du Tricolore sont sous pression, car un gardien de but chez le Rocket de Laval se démarque grandement actuellement.

«[Montembeault et Dobes] doivent regarder ce qui se passe à Laval et il y en a un qui commence à pousser dans le dos. C'est Jacob Fowler, le gardien d'avenir du Canadien, ça fait déjà quelques années qu'on l'a repêché. On dit qu'il est très bon.»

Autres sujets traités:

  • Le Rocket de Laval va bien;
  • Bilan de fin de saison chez les Alouettes;
  • Jason Maas a souligné l'importance d'avoir un bon deuxième quart-arrière pour épauler Davis Alexander.

