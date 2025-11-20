De retour en action jeudi soir

Alors que les Canadiens de Montréal traversent une mauvaise séquence avec quatre défaites consécutives, l'équipe tentera de rebondir jeudi soir face aux Capitals de Washington au Centre Bell.

Pour l'occasion, l'entraîneur Martin St-Louis a décidé de conserver les mêmes trios que lors du dernier match contre les Blue Jackets de Columbus.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il mentionne que les gardiens du Tricolore sont sous pression, car un gardien de but chez le Rocket de Laval se démarque grandement actuellement.