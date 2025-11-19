La défaite à la coupe Grey

Les Alouettes de Montréal se sont inclinés 25-17 contre les Roughriders de la Saskatchewan, dimanche, lors de la coupe Grey.

L'état-major de la formation montréalaise a tenu son bilan de fin de saison, mercredi.

Écoutez le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés