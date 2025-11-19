Les Alouettes de Montréal se sont inclinés 25-17 contre les Roughriders de la Saskatchewan, dimanche, lors de la coupe Grey.
L'état-major de la formation montréalaise a tenu son bilan de fin de saison, mercredi.
Écoutez le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le DG analyse la défaite à la coupe Grey;
- Le manque d’opportunisme et les revirements sont des facteurs clés pouvant expliquer la défaite;
- Maciocia évoque la saison à venir et le plafond salarial;
- La priorité de mettre sous contrat des joueurs comme Tyson Philpot;
- La satisfaction envers Davis Alexander, le leader offensif;
- Maciocia souhaite améliorer l’équilibre offensif, la ligne défensive et l’efficacité des retours de botté, tout en renforçant les postes de deuxième et troisième quart-arrière.