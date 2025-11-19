 Aller au contenu
Politique provinciale
Crise au PLQ

Êtes-vous découragés en vue des prochaines élections provinciales?

par 98.5

0:00
25:09

Entendu dans

Radio textos

le 19 novembre 2025 10:43

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Philippe Léger
Philippe Léger
Êtes-vous découragés en vue des prochaines élections provinciales?
Philippe Léger / Cogeco Média

Que pensez-vous de l'offre politique en vue des prochaines élections provinciales?

Tous les partis doivent présentement composer avec leurs propres défis: la CAQ est en chute libre dans les sondages, Québec solidaire perd des plumes, le Parti libéral du Québec traverse une tempête qui impliquerait des gens payés pour l'élection du chef Pablo Rodriguez et le Parti québécois se fait accuser de trop parler de souveraineté.

Face à cette situation, êtes-vous découragés face aux prochaines élections?

Écoutez le chroniqueur politique, Philippe Léger, aborder la question, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

 

Vous aimerez aussi

Loi 2: 92 médecins ont entamé des démarches pour quitter leur pratique
Lagacé le matin
Loi 2: 92 médecins ont entamé des démarches pour quitter leur pratique
0:00
7:47
Un scandale qui «détourne l'attention de la crise en santé»
La commission
Un scandale qui «détourne l'attention de la crise en santé»
0:00
12:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Lulu Hugues: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers
Rattrapage
Une grande voix du Québec
Lulu Hugues: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers
Coupert: un «assistant de magasinage» gratuit dans votre navigateur
Rattrapage
Un outil pour optimiser les achats en ligne
Coupert: un «assistant de magasinage» gratuit dans votre navigateur
Est-ce que votre crédit paie votre épicerie?
Rattrapage
Une tendance inquiétante
Est-ce que votre crédit paie votre épicerie?
Nouveau bulletin de Participaction: marchez-vous moins qu'avant?
Rattrapage
Les Canadiens de plus en plus sédentaires
Nouveau bulletin de Participaction: marchez-vous moins qu'avant?
Palmarès d'écoles: «C'est plus qu'inutile, c'est de la désinformation»
Rattrapage
Pertinence remise en question
Palmarès d'écoles: «C'est plus qu'inutile, c'est de la désinformation»
Évolution des mœurs: la crise de la masculinité selon Stéphane Crête
Rattrapage
Vulnérabilité masculine
Évolution des mœurs: la crise de la masculinité selon Stéphane Crête
Jetez-vous la nourriture dès que la date de péremption est dépassée?
Rattrapage
Alimentation
Jetez-vous la nourriture dès que la date de péremption est dépassée?
MGK à la Coupe Grey: un malaise en temps de guerre commerciale
Rattrapage
Radio textos
MGK à la Coupe Grey: un malaise en temps de guerre commerciale
Vidéo virale choquante: un garçon frappé à la tête dans un tournoi de hockey
Rattrapage
Réseaux sociaux
Vidéo virale choquante: un garçon frappé à la tête dans un tournoi de hockey
Les conséquences des expériences de mort imminente
Rattrapage
Nouvelle étude à ce sujet
Les conséquences des expériences de mort imminente
Le «White-Lining» ou le «Street Takeover»: des tendances qui inquiètent
Rattrapage
Des comportements routiers préoccupants
Le «White-Lining» ou le «Street Takeover»: des tendances qui inquiètent
«Il faut comprendre que c'est un moyen d'avoir de l'attention»
Rattrapage
Le «mukbang», ou s'empiffrer en ligne
«Il faut comprendre que c'est un moyen d'avoir de l'attention»
Hypothèse surprenante: Stéphane Gendron croit que la CAQ sera réélue
Rattrapage
À moins d'un an des prochaines élections
Hypothèse surprenante: Stéphane Gendron croit que la CAQ sera réélue
Au Boys club, on parle d'amitiés entre gars et de voyages
Rattrapage
Livre «Les copains à bord»
Au Boys club, on parle d'amitiés entre gars et de voyages