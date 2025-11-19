Crise au PLQ

Que pensez-vous de l'offre politique en vue des prochaines élections provinciales?

Tous les partis doivent présentement composer avec leurs propres défis: la CAQ est en chute libre dans les sondages, Québec solidaire perd des plumes, le Parti libéral du Québec traverse une tempête qui impliquerait des gens payés pour l'élection du chef Pablo Rodriguez et le Parti québécois se fait accuser de trop parler de souveraineté.

Face à cette situation, êtes-vous découragés face aux prochaines élections?

Écoutez le chroniqueur politique, Philippe Léger, aborder la question, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.