Québec refuse la clause grand-père

Les immigrants arrivés au Québec avant l'abolition du Programme d'expérience québécoise ne pourront pas bénéficier d'une clause grand-père. C'est ce qu'a confirmé le premier ministre François Legault mardi.

Pour de nombreuses familles, le gouvernement du Québec leur a fait de fausses promesses alors qu'elles croyaient qu'un séjour permanent leur était garanti dans la province.

Florence Bollet-Michel, une travailleuse sociale d'origine française, souligne avoir fait l'objet d'une opération séduction de la part de Québec. Près de trois ans après être arrivée, c'est maintenant l'incertitude qui plane pour elle et sa famille.

Écoutez son témoignage au micro de Patrick Lagacé, mercredi.