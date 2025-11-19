 Aller au contenu
Économie
Pour une personne impliquée dans le dossier

Pales fabriquées en Chine: «Le dossier le plus frustrant de sa carrière»

par 98.5

0:00
8:13

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 novembre 2025 07:41

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Pales fabriquées en Chine: «Le dossier le plus frustrant de sa carrière»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Le dossier entourant les pales fabriquées en Chine pour le nouveau parc éolien dans le secteur du Mont-Saint-Anne continue de faire réagir. Après la publication de l'article de La Presse, Marie-Eve Fournier a discuté avec une personne impliquée dans le dossier.

Écoutez la chroniqueuse économie partager les plus récentes informations au micro de Patrick Lagacé. 

«J'ai parlé à quelqu'un qui a été impliqué directement dans ce dossier [...] et cette personne m'a dit que c'était le dossier le plus frustrant de toute sa carrière, que tout le monde se lançait la balle, qu'Hydro-Québec disait que c'était la décision de Boralex d'acheter en Chine. Boralex disait que c'était la décision d'Hydro-Québec.»

Marie-Eve Fournier

Pourquoi ne pas avoir acheté les pales au Québec alors qu'une usine en Gaspésie en fabrique? En plus des coûts, Boralex a expliqué qu'il s'agit d'une question de compatibilité, mais Hydro-Québec a ajouté un autre argument: celui du froid.

«On dit que les pales qui sont fabriquées en Gaspésie ne sont pas faites pour survivre aux hivers québécois, au froid et au givre. [...] Je trouve ça difficile à croire que des employés dans une usine en Gaspésie fabriquent des produits qui ne sont pas faits pour les hivers de la Gaspésie.»

Marie-Eve Fournier

Lors d'une annonce pour un nouveau parc d'éoliennes, le premier ministre François Legault a précisé mardi l'importance que les pales soient fabriquées au Québec.

Autres sujets abordés

  • L'empire de la restauration qui se cache derrière des enseignes populaires dans les centres commerciaux est à vendre;
  • Le studio derrière la chanson Baby Shark est entré en bourse.

