Pour une personne impliquée dans le dossier

Le dossier entourant les pales fabriquées en Chine pour le nouveau parc éolien dans le secteur du Mont-Saint-Anne continue de faire réagir. Après la publication de l'article de La Presse, Marie-Eve Fournier a discuté avec une personne impliquée dans le dossier.
Écoutez la chroniqueuse économie partager les plus récentes informations au micro de Patrick Lagacé.
«J'ai parlé à quelqu'un qui a été impliqué directement dans ce dossier [...] et cette personne m'a dit que c'était le dossier le plus frustrant de toute sa carrière, que tout le monde se lançait la balle, qu'Hydro-Québec disait que c'était la décision de Boralex d'acheter en Chine. Boralex disait que c'était la décision d'Hydro-Québec.»
Pourquoi ne pas avoir acheté les pales au Québec alors qu'une usine en Gaspésie en fabrique? En plus des coûts, Boralex a expliqué qu'il s'agit d'une question de compatibilité, mais Hydro-Québec a ajouté un autre argument: celui du froid.
«On dit que les pales qui sont fabriquées en Gaspésie ne sont pas faites pour survivre aux hivers québécois, au froid et au givre. [...] Je trouve ça difficile à croire que des employés dans une usine en Gaspésie fabriquent des produits qui ne sont pas faits pour les hivers de la Gaspésie.»
Lors d'une annonce pour un nouveau parc d'éoliennes, le premier ministre François Legault a précisé mardi l'importance que les pales soient fabriquées au Québec.
