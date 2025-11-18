Lors de la présentation de son plan économique, le premier ministre François Legault disait vouloir faire croître les entreprises locales. Pourtant, Québec ne prêche pas par l'exemple.
La Presse nous apprend mardi que les pales des 57 éoliennes qui seront érigées dans le secteur du mont Sainte-Anne, dans le cadre du plus grand projet éolien en construction au Québec, ont été fabriquées en Chine.
Boralex, qui pilote le projet avec Hydro-Québec et Énergir, dit ne pas avoir trouver de fabriant local.
Écoutez la réaction de Marie-Eve Fournier au micro de Patrick Lagacé.
«Dans la catégorie faites ce que je dis, pas ce que je fais, je pense que le gouvernerment du Québec gagne la palme d'or cet automne. François Legault nous dit depuis des années de favoriser local, il martèle l'importance d'acheter ici et d'encourager nos entreprises. On dirait que le message ne s'est pas rendu jusqu'à Hydro-Québec.»
Autre sujet abordé
- La Caisse et ses gros paris sur les géants technologiques américains.