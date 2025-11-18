Lors de la présentation de son plan économique, le premier ministre François Legault disait vouloir faire croître les entreprises locales. Pourtant, Québec ne prêche pas par l'exemple.

La Presse nous apprend mardi que les pales des 57 éoliennes qui seront érigées dans le secteur du mont Sainte-Anne, dans le cadre du plus grand projet éolien en construction au Québec, ont été fabriquées en Chine.

Boralex, qui pilote le projet avec Hydro-Québec et Énergir, dit ne pas avoir trouver de fabriant local.

