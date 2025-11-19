Un jeune d'à peine 12 ans a été grièvement blessé mardi soir lors d'une agression armée survenue à l’angle de la rue Lemieux et de l’avenue Barclay dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.
L'ado, qui aurait été poignardé au haut du corps, se serait lui-même rendu aux policiers afin de demander leur aide.
Autre sujet abordé
- Des coups de feu ont été tirés, vers 2h30 la nuit dernière, sur un commerce du boulevard St-Laurent, près de Prince-Arthur dans le Plateau.
- Pierre-Olivier Jobin, un homme de 32 ans, a été formellement accusé de tentative de meurtre envers des policiers du SPVQ.