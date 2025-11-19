Un jeune d'à peine 12 ans a été grièvement blessé mardi soir lors d'une agression armée survenue à l’angle de la rue Lemieux et de l’avenue Barclay dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.

L'ado, qui aurait été poignardé au haut du corps, se serait lui-même rendu aux policiers afin de demander leur aide.

