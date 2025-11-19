 Aller au contenu
Justice et faits divers
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Un jeune de 12 ans poignardé à Montréal

par 98.5

le 19 novembre 2025 06:00

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un jeune d'à peine 12 ans a été grièvement blessé mardi soir lors d'une agression armée survenue à l’angle de la rue Lemieux et de l’avenue Barclay dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.

L'ado, qui aurait été poignardé au haut du corps, se serait lui-même rendu aux policiers afin de demander leur aide. 

Écoutez la chronique de Bénédicte Lebel, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé

  • Des coups de feu ont été tirés, vers 2h30 la nuit dernière, sur un commerce du boulevard St-Laurent, près de Prince-Arthur dans le Plateau.
  • Pierre-Olivier Jobin, un homme de 32 ans, a été formellement accusé de tentative de meurtre envers des policiers du SPVQ.

