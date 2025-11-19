Casseau était dans tous ses états

Les Islanders de Patrick Roy ont défait les Stars de Dallas 3-2 mardi soir, mais au-delà du résultat, c'est la colère de Patrick Roy qui a surtout retenu l'attention.

L'entraîneur-chef des New-Yorkais a pété un câble à la suite d'un coup vicieux de Mikko Rantanen, des Stars, à l'endroit du défenseur Alexander Romanov.

Roy a non seulement vilipendé Rantanen, mais il semble aussi s'en être pris au Québécois Alain Nasreddine, en français SVP, qui est adjoint à l'entraîneur des Stars.

