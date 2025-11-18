Une étude menée par l’Institut du sport et des sciences de Gatorade, en collaboration avec la LCHF, analyse le fonctionnement du corps des femmes en situation sportive.
Écoutez Meeker Guerrier se pencher sur le sujet, mardi, lors de sa chronique au micro de Philippe Cantin.
«Une donnée qui m'a vraiment surprise, c'est que seulement 6 % des études en sciences du sport incluent la physiologie féminine. Donc, 100 joueuses dans cette étude-là. Pendant plusieurs jours [les chercheurs] ont suivi les entraînements de ces joueuses-là, entre autres Marie-Philip Poulin.»