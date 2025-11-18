Manque de soins psychatrique en prison

Les prisons québécoises hébergent proportionnellement cinq fois plus de personnes schizophrènes ou bipolaires que la population générale, mais elles offrent très peu de soins de santé mentale.

Les détenus désorganisés sont souvent placés à l'isolement, dans des structures inadaptées qui ne permettent pas un suivi adéquat.

C'est ce que révèle non seulement un rapport du Bureau de l’enquêteur correctionnel sur les prisons fédérales, mais aussi une série du journal Le Devoir sur les prisons provinciales au Québec.

Écoutez la chroniqueuse Katia Gagnon discuter de ces nombreuses personnes qui se retrouvent en prison faute de soin.