La commission

Le Toyota RAV4 est le véhicule le plus volé au Canada et au Québec en 2024, en raison de sa forte valeur de revente et de sa fiabilité.

Écoutez Dominic Monchamp, directeur du service enquête pour le Québec chez Équité association, discuter de moyens qui permettrait de limiter les vols de voitures, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.