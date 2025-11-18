Les vieilles chicanes reprennent

La ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada, Mélanie Joly, a fait une sortie remarquée en accusant le Parti Québécois de vouloir «donner le Québec à Donald Trump» en faisant la promotion de la souveraineté.

Cette déclaration survient après la publication d'un nouveau chapitre du PQ sur la future monnaie du Québec.

Écoutez le député péquiste d’Arthabaska, Alex Boissonneault, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le député péquiste a qualifié cette intervention de surréaliste et de forte de café, jugeant que le gouvernement fédéral n'avait pas de leçons à donner, puisqu'il a passé à la trappe à peu près tous les intérêts économiques du Québec au cours des dernières années.

Alex Boissonneault soutient que l'objectif du PQ est d'avoir l'ensemble des leviers de décision pour pouvoir défendre nos intérêts par et pour nous-mêmes devant les États-Unis, et non de livrer la province à Washington.