Malgré l'annonce d'un mégaprojet éolien de 4,5 milliards de dollars par le premier ministre François Legault, l'origine des équipements retient l'attention, notamment la présence de pales et de tours chinoises dans la fabrication des éoliennes.

Les animateurs, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, soulignent la contradiction entre le discours du gouvernement sur la création de «bons emplois pour les Québécois» et le fait que la fabrication des tours et des pales soit souvent confiée à des entreprises étrangères, ne laissant que la construction de la base en béton au Québec.

Écoutez Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de l’Alliance de l’énergie de l’Est, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Michel Lagacé exprime sa ferme volonté de privilégier les entreprises locales.