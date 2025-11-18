Vapoteuse contenant du THC

Les vapoteuses vont bientôt faire leur entrée dans les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Les dispositifs et les cartouches seront disponibles dans une centaine de succursales dès le mercredi 26 novembre.

Les employés de la SQDC ont suivi une formation de plus de quatre heures pour bien servir la clientèle.

La société d'état a décidé d'offrir ce type de produits en raison de la forte demande et pour éviter que la clientèle ne se tourne vers le marché illégal.

