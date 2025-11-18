 Aller au contenu
Politique provinciale
Vapoteuse contenant du THC

«On dit qu'il faut protéger les jeunes, mais on en vend légalement à la SQDC»

par 98.5

0:00
11:52

Entendu dans

La commission

le 18 novembre 2025 12:46

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On dit qu'il faut protéger les jeunes, mais on en vend légalement à la SQDC»
Les vapoteuses font leur entrée dans les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC). / and.one / Adobe Stock

Les vapoteuses vont bientôt faire leur entrée dans les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Les dispositifs et les cartouches seront disponibles dans une centaine de succursales dès le mercredi 26 novembre.

Les employés de la SQDC ont suivi une formation de plus de quatre heures pour bien servir la clientèle.

La société d'état a décidé d'offrir ce type de produits en raison de la forte demande et pour éviter que la clientèle ne se tourne vers le marché illégal.

Écoutez la porte-parole de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec, Valérie Gallant, faire le point mardi à La commission.

Vous aimerez aussi

Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux
Lagacé le matin
Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux
0:00
9:16
Un scandale qui «détourne l'attention de la crise en santé»
La commission
Un scandale qui «détourne l'attention de la crise en santé»
0:00
12:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Mont Pinacle: la succession de Daniel Langlois fait don d'un immense terrain
Rattrapage
Frelighsburg
Mont Pinacle: la succession de Daniel Langlois fait don d'un immense terrain
Quelles pratiques encadrent le prix des soins pour animaux?
Rattrapage
Factures souvent élevées
Quelles pratiques encadrent le prix des soins pour animaux?
Nvidia: le «Superbowl financier» de l'IA fait tourner les marchés au rouge
Rattrapage
La plus grande capitalisation boursière
Nvidia: le «Superbowl financier» de l'IA fait tourner les marchés au rouge
Le permis de conduire sera d'environ 50$ plutôt que 120$
Rattrapage
Pour 2026
Le permis de conduire sera d'environ 50$ plutôt que 120$
Le protectionnisme étranger menace nos producteurs
Rattrapage
Crise agricole
Le protectionnisme étranger menace nos producteurs
Les réseaux sociaux seront interdits aux Australiens de moins de 16 ans
Rattrapage
Dès le 4 décembre
Les réseaux sociaux seront interdits aux Australiens de moins de 16 ans
En avion: des billets aux prix comparables à ceux d'il y a... 20 ans
Rattrapage
Voyager moins cher
En avion: des billets aux prix comparables à ceux d'il y a... 20 ans
Des citoyens peinent à faire respecter leurs droits devant l'impôt
Rattrapage
Malgré l'aide d'un avocat
Des citoyens peinent à faire respecter leurs droits devant l'impôt
Toilettes payantes et durables: des solutions pour le retard de Montréal
Rattrapage
Santé publique et droit fondamental
Toilettes payantes et durables: des solutions pour le retard de Montréal
Ovechkin dépasse Howe et le physique des gros joueurs adverses freine le CH
Rattrapage
Canadiens-Capitals au Centre Bell jeudi soir
Ovechkin dépasse Howe et le physique des gros joueurs adverses freine le CH
Lanaudière et Laurentides: 60 000 patients risquent de perdre leur médecin
Rattrapage
Si la loi est appliquée tel quel en avril
Lanaudière et Laurentides: 60 000 patients risquent de perdre leur médecin
Un scandale qui «détourne l'attention de la crise en santé»
Rattrapage
La crise du PLQ
Un scandale qui «détourne l'attention de la crise en santé»
Geneviève Hinse a envoyé une mise en demeure à Marwah Rizqy
Rattrapage
Allégations de financement et diffamation
Geneviève Hinse a envoyé une mise en demeure à Marwah Rizqy
Démantèlement de pistes cyclables: un nouveau tollé attend la Ville de Montréal
Rattrapage
Choc des usagers
Démantèlement de pistes cyclables: un nouveau tollé attend la Ville de Montréal
La plateforme Info Crime Montréal plus efficace que jamais
Rattrapage
Renseignements policiers
La plateforme Info Crime Montréal plus efficace que jamais