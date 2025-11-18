 Aller au contenu
Politique
Les libéraux ont survécu au vote de confiance

«Le budget Carney, c'est un budget Trudeau sur les stéroïdes» -Luc Ferrandez

par 98.5

0:00
7:30

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 novembre 2025 09:14

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Le budget Carney, c'est un budget Trudeau sur les stéroïdes» -Luc Ferrandez
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le gouvernement Carney a survécu lundi au vote de confiance alors que le budget a été adopté à la Chambre des communes.

Le gouvernement libéral minoritaire avait besoin d'au moins deux votes des députés de l'opposition pour survivre et éviter le déclenchement d'élections.

Luc Ferrandez considère toutefois que c'est «dommage» que Mark Carney ait survécu à ce vote de confiance.

Écoutez sa chronique au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

«C'est un problème assez grave qu'il y a avec Mark Carney. Ce qui est écrit sur l'emballage, ce n'est pas la même affaire que ce qu'il y a dans le sac. [...] Le directeur parlementaire du budget, un fonctionnaire embauché pour analyser le budget de façon indépendante, dit qu'il y a une grosse erreur d'interprétation dans le budget. Carney nous a dit qu'il va y avoir un gros déficit, mais qu'on n'a pas à s'inquiéter parce que c'est pour faire des investissements.»

Luc Ferrandez

Or, le directeur parlementaire du budget n'est pas du même avis. 

Luc Ferrandez ajoute même que «le budget Carney est un budget Trudeau sur les stéroïdes». 

