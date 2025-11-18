Les libéraux ont survécu au vote de confiance

Le gouvernement Carney a survécu lundi au vote de confiance alors que le budget a été adopté à la Chambre des communes.

Le gouvernement libéral minoritaire avait besoin d'au moins deux votes des députés de l'opposition pour survivre et éviter le déclenchement d'élections.

Luc Ferrandez considère toutefois que c'est «dommage» que Mark Carney ait survécu à ce vote de confiance.

