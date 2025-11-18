Les consommateurs optaient pour le marché illégal

Le vapotage fait son entrée dans les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC). Des dispositifs et cartouches seront vendus à compter du 26 novembre.
Écoutez Geneviève Giroux, vice-présidente, Commercialisation responsable et chaîne d'approvisionnement de la SQDC, expliquer pourquoi la société d'État a décidé de se lancer dans ce marché.
«Le seul moyen pour les consommateurs de cannabis qui avaient fait le choix de prendre le mode de vapotage, c'était sur le marché illégal. Donc, la SQDC a décidé de prendre la route vers la commercialisation du vapotage pour offrir des produits à moindre risque aux consommateurs de cannabis.»