 Aller au contenu
Société
Les consommateurs optaient pour le marché illégal

Vapotage à la SQDC: «On voulait offrir des produits à moindre risque»

par 98.5

0:00
5:14

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 novembre 2025 08:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Vapotage à la SQDC: «On voulait offrir des produits à moindre risque»
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le vapotage fait son entrée dans les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC). Des dispositifs et cartouches seront vendus à compter du 26 novembre. 

Écoutez Geneviève Giroux, vice-présidente, Commercialisation responsable et chaîne d'approvisionnement de la SQDC, expliquer pourquoi la société d'État a décidé de se lancer dans ce marché. 

«Le seul moyen pour les consommateurs de cannabis qui avaient fait le choix de prendre le mode de vapotage, c'était sur le marché illégal. Donc, la SQDC a décidé de prendre la route vers la commercialisation du vapotage pour offrir des produits à moindre risque aux consommateurs de cannabis.»

Geneviève Giroux

Vous aimerez aussi

Crise au PLQ: les avocats de Marwah Rizqy et Geneviève Hinse entrent en scène
Lagacé le matin
Crise au PLQ: les avocats de Marwah Rizqy et Geneviève Hinse entrent en scène
0:00
18:13
Rémunération des médecins: qui a raison?
Le Québec maintenant
Rémunération des médecins: qui a raison?
0:00
8:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L'impact tangible des galas, comme l'ADISQ, sur la carrière des artistes
Rattrapage
Industrie du spectacle
L'impact tangible des galas, comme l'ADISQ, sur la carrière des artistes
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
Rattrapage
États-Unis
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
Toile de Frida Kahlo: «L'art, ça peut être un investissement très rentable»
Rattrapage
Vendue à un prix record de 77 M$
Toile de Frida Kahlo: «L'art, ça peut être un investissement très rentable»
Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux
Rattrapage
Crise au Parti libéral du Québec
Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux
«Wabi-Sabi»: la tendance qui célèbre la beauté des imperfections
Rattrapage
TikTok
«Wabi-Sabi»: la tendance qui célèbre la beauté des imperfections
Spécial «dans les dents» | L'énigme du vendredi 21 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «dans les dents» | L'énigme du vendredi 21 novembre
Un incident tragique impliquant un autobus à Sainte-Rose à Laval
Rattrapage
Une jeune adolescente de 13 ans a perdu la vie
Un incident tragique impliquant un autobus à Sainte-Rose à Laval
Une défaite cinglante pour les Canadiens de Montréal
Rattrapage
Battus 8 à 4 par les Capitals de Washington
Une défaite cinglante pour les Canadiens de Montréal
Baisse de régime et manque de profondeur chez les Canadiens
Rattrapage
À l'aube du match contre les Capitals
Baisse de régime et manque de profondeur chez les Canadiens
Tour de 30 étages à Brossard: le REM comme moteur d'une nouvelle urbanité
Rattrapage
Immobilier et transport collectif
Tour de 30 étages à Brossard: le REM comme moteur d'une nouvelle urbanité
Visite aux Émirats: «Le premier ministre Carney se ferme les yeux»
Rattrapage
La diplomatie canadienne sous le chef libéral
Visite aux Émirats: «Le premier ministre Carney se ferme les yeux»
Les 50 meilleurs groupes rock de l'histoire, selon Billboard
Rattrapage
Un éternel débat
Les 50 meilleurs groupes rock de l'histoire, selon Billboard
L'ex-mairesse de Montréal Valérie Plante renouvelle ses voeux de mariage
Rattrapage
Lune de miel
L'ex-mairesse de Montréal Valérie Plante renouvelle ses voeux de mariage
Grippe saisonnière: un vaccin possiblement moins efficace, mais très utile
Rattrapage
La souche H3N2 a muté plus rapidement que prévu
Grippe saisonnière: un vaccin possiblement moins efficace, mais très utile
Deepfake sexuel d'une ado: le Collège Saint-Hilaire a failli à sa tâche
Rattrapage
Lagacé le matin
Deepfake sexuel d'une ado: le Collège Saint-Hilaire a failli à sa tâche