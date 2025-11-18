Les consommateurs optaient pour le marché illégal

Le vapotage fait son entrée dans les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC). Des dispositifs et cartouches seront vendus à compter du 26 novembre.

Écoutez Geneviève Giroux, vice-présidente, Commercialisation responsable et chaîne d'approvisionnement de la SQDC, expliquer pourquoi la société d'État a décidé de se lancer dans ce marché.