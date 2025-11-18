En vacances pendant la crise avec les médecins

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est allé se reposer quelques jours en Floride.
Le choix de destination, et le moment choisi, en surprennent plusieurs, dont notre chroniqueur politique.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau au micro de Patrick Lagacé mardi matin.
«Christian Dubé qui s'en va en vacances en Floride en pleine crise sans précédent avec les médecins, puis en passant, juste souligner en Floride, en plus, aux États-Unis, alors que son gouvernement dit à quel point les États-Unis nous font mal et qu'il faut être solidaire. Fait que juste là, sur la destination, il y a quelque chose qui me chicote [...] Je ne suis pas en train de dire que c'est un scandale, mais au minimum, ça envoie un très très drôle de message.»
Autre sujet abordé
- Ça brasse au PLQ: le renvoi de Geneviève Hinse, fidèle de Pablo Rodriguez, laisse présager une crise profonde...