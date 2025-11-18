4-3 (prolongation) face aux Blue Jackets

Les Canadiens ont passé bien près de mettre fin à leur séquence de défaites lundi soir, mais les Blue Jackets sont venus jouer les trouble-fêtes.

Perdant par la marque de 3-1 après 40 minutes de jeu, le Tricolore a effectué une remontée lors du dernier tiers. Malgré une excellente période de prolongation, Montréal ne trouve pas le fond du filet.

Le match s'est conclu en tirs de barrage et ce sont finalement les Blue Jackets qui ont eu le dessus. Les Canadiens ont tout de même réussi à aller chercher un point.

Écoutez l'analyse du match avec Jean-Michel Bourque au micro de Patrick Lagacé, mardi.

Autres sujets abordés