Football
Analyse de la Coupe Grey

Alouettes: «C'était une mauvaise prestation défensive, assurément»

Bruno Heppell revient sur la défaite des Alouettes à la Coupe Grey, affirmant que le match s'est joué sur quelques séquences manquées en début de partie.

Il cite le jeu où d'Ento a échappé une interception qui aurait pu mener à un touché, et une pénalité subséquente qui a conduit aux 24 points sans riposte des Roughriders... 

Heppell souligne également que la défensive était clairement en mauvaise posture, mentionnant des «plaqués ratés» et le grand nombre de verges accordées après l'attrapé.

Écoutez Bruno Heppell, expert football au Réseau Cogeco, au sujet de la performance des Alouettes à la Coupe Grey, lundi, aux Amateurs de sports

Quant au quart-arrière Davis Alexander, il était un «grand compétiteur», mais il jouait blessé et n'a pas été remplacé par un substitut de confiance.

Le futur est «beau» pour le jeune noyau de l'équipe.

